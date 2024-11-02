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Фигуристка Евгения Медведева поделилась зажигательным танцем с премьеры ледового шоу Кармен: видео

Евгения Медведева поделилась зажигательным танцем с премьеры «Кармен»
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показала фрагмент с премьеры ледового шоу «Кармен», которое состоялось в Москве.

Медведева исполняет главную роль, шоу проходит на «ЦСКА-Арене». Всего с 1 по 4 ноября пройдут шесть показов.

Постановщиком ледового спектакля является Илья Авербух. В главных ролях, помимо Медведевой, также выступают олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин, серебряный призёр Олимпиады Александр Энберт, бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпион Европы Марк Кондратюк, чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

Напомним, Медведева не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года.

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