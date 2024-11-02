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Ирина Роднина: технически Валиева не сможет вернуться на прежний уровень

Ирина Роднина: технически Валиева не сможет вернуться на прежний уровень
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина заявила, что Камила Валиева не сможет вернуть прежний технический контент в случае возвращения на соревнования.

«Знаете, есть хорошая поговорка «Обещать — не значит жениться». Поэтому пообещать вернуться Камила может. А если говорить о возвращении на свой прежний уровень – думаю, что чисто технически она уже не сможет на него вернуться.

В силу того, что изменились параметры тела, а после этого меняется и техника. Наверное, она сейчас находится не в такой тренировочной форме, в которой была до всех этих событий. Потому что мы все прекрасно знаем, что тела девушек меняются, изменяются и техника, и психика. Так что могу пожелать Камиле только успеха и удачи», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

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