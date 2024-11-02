11 фигуристов заявили четверные прыжки в КП 2-го этапа Гран-при России в Казани
11 из 12 фигуристов заявили как минимум один четверной прыжок в короткой программе на втором этапе Гран-при России, который проходит в Казани. Четыре спортсмена — Григорий Фёдоров, Артём Ковалёв, Глеб Лутфуллин и Владислав Дикиджи — планируют выполнить по два прыжка в четыре оборота.
- Роман Кудлаев, Дмитрий Шелковников, Кирилл Кропылев, Данил Федосимов: четверной тулуп;
- Владимир Ощепков: четверной сальхов;
- Артур Даниелян, Матвей Ветлугин: четверной лутц;
- Григорий Фёдоров: четверной флип, четверной лутц;
- Артём Ковалёв, Глеб Лутфуллин: четверной сальхов, четверной тулуп;
- Владислав Дикиджи: четверной лутц, четверной сальхов.
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