11 фигуристов заявили четверные прыжки в КП 2-го этапа Гран-при России в Казани

11 из 12 фигуристов заявили как минимум один четверной прыжок в короткой программе на втором этапе Гран-при России, который проходит в Казани. Четыре спортсмена — Григорий Фёдоров, Артём Ковалёв, Глеб Лутфуллин и Владислав Дикиджи — планируют выполнить по два прыжка в четыре оборота.

Роман Кудлаев , Дмитрий Шелковников , Кирилл Кропылев , Данил Федосимов : четверной тулуп;

, , , : четверной тулуп; Владимир Ощепков : четверной сальхов;

: четверной сальхов; Артур Даниелян , Матвей Ветлугин : четверной лутц;

, : четверной лутц; Григорий Фёдоров : четверной флип, четверной лутц;

: четверной флип, четверной лутц; Артём Ковалёв , Глеб Лутфуллин : четверной сальхов, четверной тулуп;

, : четверной сальхов, четверной тулуп; Владислав Дикиджи: четверной лутц, четверной сальхов.