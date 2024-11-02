Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

11 фигуристов заявили четверные прыжки в КП 2-го этапа Гран-при России в Казани

11 фигуристов заявили четверные прыжки в КП 2-го этапа Гран-при России в Казани
Комментарии

11 из 12 фигуристов заявили как минимум один четверной прыжок в короткой программе на втором этапе Гран-при России, который проходит в Казани. Четыре спортсмена — Григорий Фёдоров, Артём Ковалёв, Глеб Лутфуллин и Владислав Дикиджи — планируют выполнить по два прыжка в четыре оборота.

  • Роман Кудлаев, Дмитрий Шелковников, Кирилл Кропылев, Данил Федосимов: четверной тулуп;
  • Владимир Ощепков: четверной сальхов;
  • Артур Даниелян, Матвей Ветлугин: четверной лутц;
  • Григорий Фёдоров: четверной флип, четверной лутц;
  • Артём Ковалёв, Глеб Лутфуллин: четверной сальхов, четверной тулуп;
  • Владислав Дикиджи: четверной лутц, четверной сальхов.
Материалы по теме
Петросян сделала триксель и улетела в космос! Чем ответят парни и пары? Гран-при — LIVE
Live
Петросян сделала триксель и улетела в космос! Чем ответят парни и пары? Гран-при — LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android