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Вице-чемпионка мира не верит, что Загитова будет тренировать фигуристов в своей школе

Вице-чемпионка мира не верит, что Загитова будет тренировать фигуристов в своей школе
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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова считает, что Алина Загитова не будет заниматься тренерской работой в своей школе.

— Продолжается история с постройкой в Казани школы Алины Загитовой. В каком виде, на ваш взгляд, она должна существовать и чем Алина будет там заниматься?
— Алина Загитова – это большое имя. Если это обеспечит наплыв детей в её школу, то будет уже здорово. Возможно, она будет курировать каких-то спортсменов. Но вряд ли при её загруженном графике она будет там кого-то тренировать. Тем более у Алины и так много проектов, которые ей по душе, — приводит слова Леоновой «Татар-информ».

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