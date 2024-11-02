«Наложили три шва». Хабибуллина и Княжук снялись с этапа Гран-при России в Казани

Высупающие в соревнованиях спортивных пар фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук снялись со второго этапа Гран-при России в Казани, который пройдёт 2 и 3 ноября.

«На утренней тренировке я сильно задел Наташу на выезде из прыжка. Наложили три шва. Мы не сможем выступить», — написал Княжук в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива фигуристов

Фото: Из личного архива фигуристов

Сегодня, 2 ноября, спортивные пары выступят в Казани с короткой программой. Начало — в 17:00 мск.

На первом этапе Гран-при России в Магнитогорске в соревнованиях спортивных пар победу одержали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко. Всего в турнире участвовало четыре дуэта. На этапе в Казани после снятия Хабибуллиной и Княжука осталось две пары.