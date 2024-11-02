Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук снялись с этапа Гран-при России в Казани: фигуристка получила травму, ей наложили три шва

«Наложили три шва». Хабибуллина и Княжук снялись с этапа Гран-при России в Казани
Комментарии

Высупающие в соревнованиях спортивных пар фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук снялись со второго этапа Гран-при России в Казани, который пройдёт 2 и 3 ноября.

«На утренней тренировке я сильно задел Наташу на выезде из прыжка. Наложили три шва. Мы не сможем выступить», — написал Княжук в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива фигуристов

Фото: Из личного архива фигуристов

Сегодня, 2 ноября, спортивные пары выступят в Казани с короткой программой. Начало — в 17:00 мск.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 2, Казань
Спортивные пары. Короткая программа
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Не началось
 Купить билет

На первом этапе Гран-при России в Магнитогорске в соревнованиях спортивных пар победу одержали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко. Всего в турнире участвовало четыре дуэта. На этапе в Казани после снятия Хабибуллиной и Княжука осталось две пары.

Материалы по теме
11 фигуристов заявили четверные прыжки в КП 2-го этапа Гран-при России в Казани
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android