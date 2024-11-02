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Аделия Петросян выиграла короткую программу на 2-м этапе Гран-при России в Казани

Аделия Петросян выиграла короткую программу на 2-м этапе Гран-при России в Казани
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Чемпионка России 2023 года фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на 2-м этапе Гран-при России, который проходит в Казани. Спортсменка чисто исполнила элемент ультра-си — тройной аксель. За своё выступление она получила 85,67 балла.

Второе место заняла Вероника Яметова, набравшая 74,40 балла. Тройку лидеров замкнула Софья Важнова с результатом 68,30 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 2, Казань
Женщины. Короткая программа
02 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
85.67
2
Вероника Яметова
Свердловская область
74.40
3
Софья Важнова
Москва
68.30

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Второй этап, Казань. Короткая программа, женщины.

  1. Аделия Петросян — 85,67;
  2. Вероника Яметова — 74,40;
  3. Софья Важнова — 68,30;
  4. Камилла Нелюбова — 64,13;
  5. Екатерина Анисимова — 61,80;
  6. Людмила Фурсова — 61,50. 
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