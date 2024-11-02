Аделия Петросян выиграла короткую программу на 2-м этапе Гран-при России в Казани

Чемпионка России 2023 года фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на 2-м этапе Гран-при России, который проходит в Казани. Спортсменка чисто исполнила элемент ультра-си — тройной аксель. За своё выступление она получила 85,67 балла.

Второе место заняла Вероника Яметова, набравшая 74,40 балла. Тройку лидеров замкнула Софья Важнова с результатом 68,30 балла.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Второй этап, Казань. Короткая программа, женщины.