Аделия Петросян чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на Гран-при в Казани

Фигуристка Аделия Петросян исполнила тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани.

Подопечная Этери Тутберидзе первой из женщин прыгнула элемент ультра-си в серии Гран-при — 2024/2025. Также ей удались тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп во второй половине программы.

Петросян получила за свой прокат 85,67 балла и захватила промежуточное лидерство на турнире.

Напомним, Аделия Петросян является действующей чемпионкой России и победительницей Спартакиады сильнейших. Помимо тройного акселя, она владеет четверными прыжками, которые успешно исполняла на соревнованиях.