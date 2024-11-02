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Аделия Петросян чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на Гран-при в Казани

Аделия Петросян чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на Гран-при в Казани
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Фигуристка Аделия Петросян исполнила тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани.

Подопечная Этери Тутберидзе первой из женщин прыгнула элемент ультра-си в серии Гран-при — 2024/2025. Также ей удались тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп во второй половине программы.

Петросян получила за свой прокат 85,67 балла и захватила промежуточное лидерство на турнире.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 2, Казань
Женщины. Короткая программа
02 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
85.67
2
Вероника Яметова
Свердловская область
74.40
3
Софья Важнова
Москва
68.30

Напомним, Аделия Петросян является действующей чемпионкой России и победительницей Спартакиады сильнейших. Помимо тройного акселя, она владеет четверными прыжками, которые успешно исполняла на соревнованиях.

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