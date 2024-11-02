Аделия Петросян: если в произвольной всё пройдёт, как планируется, погуляю от всей души

Чемпионка России 2023 года фигуристка Аделия Петросян прокомментировала своё выступление в короткой программе на втором этапе Гран-при России, который проходит в Казани.

«Волновалась, сама не знаю почему, но было волнительно в эмоциональном плане. В себе была, думала, что нельзя делать. Сейчас получше стало. Овации Веронике [Яметовой] не повлияли, я начала волноваться задолго до этого.

Хотелось бы погулять по Казани, завтра планирую встретиться с подругой. Если завтра всё пройдёт так, как планируется, то погуляю от всей души», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Аделия Петросян выиграла короткую программу, получив от судей 85,67 балла. Второе место заняла Вероника Яметова, набравшая 74,40 балла. Тройку лидеров замкнула Софья Важнова (68,30).