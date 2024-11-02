«Это не соревнование». Аделия Петросян — о Лиге чемпионов в фигурном катании

Чемпионка России 2023 года фигуристка Аделия Петросян высказалась о Лиге чемпионов в фигурном катании. Спортсменка попала в команду «Тихоокеанские сивучи».

«Была бы рада увидеть в команде Петра Гуменника и танцевальную пару Василиса Кагановская/Максим Некрасов. Это не соревнование, мы просто выступаем. Но к челленджам готова, интересно узнать, что будет новенького. Будем готовиться», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

На турнире 78 фигуристов будут поделены на шесть команд, они будут набирать очки за участие в соревнованиях, челленджах и вызовах, включая вызовы капитанов. Призовой фонд соревнований — 20 млн рублей, 10 млн достанется команде-победителю.