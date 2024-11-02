Этери Тутберидзе не присутствует на этапе Гран-при в Казани с Петросян и Садковой
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не присутствует на этапе Гран-при России в Казани, где выступают её ученицы.
Аделию Петросян и Дарью Садкову в короткой программе сопровождали другие тренеры команды Тутберидзе — Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.
Петросян захватила промежуточное лидерство, исполнив тройной аксель, Садкова заняла лишь седьмое место, допустив ошибку на тройном лутце.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 2, Казань
Женщины. Короткая программа
02 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
85.67
2
Вероника Яметова
Свердловская область
74.40
3
Софья Важнова
Москва
68.30
Напомним, 1 ноября в Казани завершился третий этап Гран-при России среди юниоров. Убедительные победы одержали подопечные Тутберидзе Маргарита Базылюк и Арсений Федотов.
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