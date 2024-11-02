Этери Тутберидзе не присутствует на этапе Гран-при в Казани с Петросян и Садковой

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не присутствует на этапе Гран-при России в Казани, где выступают её ученицы.

Аделию Петросян и Дарью Садкову в короткой программе сопровождали другие тренеры команды Тутберидзе — Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Петросян захватила промежуточное лидерство, исполнив тройной аксель, Садкова заняла лишь седьмое место, допустив ошибку на тройном лутце.

Напомним, 1 ноября в Казани завершился третий этап Гран-при России среди юниоров. Убедительные победы одержали подопечные Тутберидзе Маргарита Базылюк и Арсений Федотов.