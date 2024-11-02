«Эмоциональные качели мешают». Ученица Тутберидзе Петросян назвала себя вспыльчивой

Чемпионка России Аделия Петросян прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани. Фигуристка занимает промежуточное первое место. Она набрала за прокат 85,67 балла.

«Вообще я вспыльчивый человек, из-за неудачи могу сильно расстроиться. Так и в положительную сторону могу обрадоваться. И эмоциональные качели часто мешают, приходится себя сдерживать. Правда, в последний месяц, не знаю когда точно, стало получше в этом плане. Но, опять же, приходится себя сдерживать. Очень сложно в ночь перед произвольной. Я засыпаю и думаю, как я откатала произвольную, мысли мешают уснуть. Разговариваю с мамой, вернее, она не говорит, а слушает. Потом в какой-то момент уже просит спать ложиться, но я не останавливаюсь», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.