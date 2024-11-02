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Фигуристка Яметова — об успехах: корону не надеваю. Статус лидера на меня не влияет

Фигуристка Яметова — об успехах: корону не надеваю. Статус лидера на меня не влияет
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Фигуристка Вероника Яметова прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе серии Гран-при России в Казани. Спортсменка занимает промежуточное второе место с результатом в 74,40 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 2, Казань
Женщины. Короткая программа
02 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
85.67
2
Вероника Яметова
Свердловская область
74.40
3
Софья Важнова
Москва
68.30

«Работаем как и прежде, больше упор на программы и на прыжки. Тройной аксель будем пробовать позже, уже после всех основных стартов, на менее важных соревнованиях. Все программы удобные, обе нравятся, и произвольная, и короткая. Короткая зашла и зрителям, и мне, я хорошо катаю её.

Статус одного из лидеров российского фигурного катания никак не влияет на меня, я всё ещё такой же спортсмен, участник соревнований, как все остальные. Корону не надеваю. Приятно, что меня поддерживают, болеют. Это огромная честь для меня представлять Свердловскую область, а не Москву или Питер», – передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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