Фигуристка Яметова — об успехах: корону не надеваю. Статус лидера на меня не влияет

Фигуристка Вероника Яметова прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе серии Гран-при России в Казани. Спортсменка занимает промежуточное второе место с результатом в 74,40 балла.

«Работаем как и прежде, больше упор на программы и на прыжки. Тройной аксель будем пробовать позже, уже после всех основных стартов, на менее важных соревнованиях. Все программы удобные, обе нравятся, и произвольная, и короткая. Короткая зашла и зрителям, и мне, я хорошо катаю её.

Статус одного из лидеров российского фигурного катания никак не влияет на меня, я всё ещё такой же спортсмен, участник соревнований, как все остальные. Корону не надеваю. Приятно, что меня поддерживают, болеют. Это огромная честь для меня представлять Свердловскую область, а не Москву или Питер», – передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.