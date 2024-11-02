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«Если не получается элемент — подъедет и поправит». Важнова — о тренировках с Кондратюком

«Если не получается элемент — подъедет и поправит». Важнова — о тренировках с Кондратюком
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Фигуристка Софья Важнова, которая тренируется в ЦСКА у Светланы Соколовской, поделилась подробностями о работе в одной группе с бронзовым призёром Олимпийских игр Марком Кондратюком.

«По прыжкам часто подсказывает Марк Кондратюк, я что-то делаю не так на тренировке, не получается элемент. Он подъедет, подскажет, даст замечания, поправит. Желание учить четверные есть, но для начала надо стабильно кататься с тройными. Уже потом задумываться об ультра-си. Пробовала четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп. Но успешных попыток на выезд ещё не было», – передаёт слова Важновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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