«Если не получается элемент — подъедет и поправит». Важнова — о тренировках с Кондратюком

Фигуристка Софья Важнова, которая тренируется в ЦСКА у Светланы Соколовской, поделилась подробностями о работе в одной группе с бронзовым призёром Олимпийских игр Марком Кондратюком.

«По прыжкам часто подсказывает Марк Кондратюк, я что-то делаю не так на тренировке, не получается элемент. Он подъедет, подскажет, даст замечания, поправит. Желание учить четверные есть, но для начала надо стабильно кататься с тройными. Уже потом задумываться об ультра-си. Пробовала четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп. Но успешных попыток на выезд ещё не было», – передаёт слова Важновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.