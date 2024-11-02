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«Илья поранил лезвием конька колено Наташе». Тренер — о снятии Хабибуллиной и Княжука

«Илья поранил лезвием конька колено Наташе». Тренер — о снятии Хабибуллиной и Княжука
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Тренер Нина Мозер рассказала о травме фигуристки Натальи Хабибуллиной, из-за которой спортсменка вместе с партнёром Ильёй Княжуком снялась со второго этапа Гран-при России в Казани.

«Ребята прилетели в Казань, потренировались. Сегодня поехали на раскатку под музыку, и при приземлении Илья поранил лезвием конька колено Наташе. Наложили три шва. Надеемся всё-таки выступить в Санкт-Петербурге», – приводит слова тренера ТАСС.

Гран-при России в Санкт-Петербурге пройдёт 23 и 24 ноября.

Хабибуллиной 19 лет, Княжуку 24 года. В пару спортсмены встали в сезоне-2019/2020. Они являются победителями и призёрами этапов Гран-при России. На чемпионате России в этом году они заняли четвёртое место.

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«Наложили три шва». Хабибуллина и Княжук снялись с этапа Гран-при России в Казани
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