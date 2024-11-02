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Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на ГП в Казани, набрав больше 100 баллов

Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на ГП в Казани, набрав больше 100 баллов
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Серебряный призёр чемпионата России — 2024 фигурист Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на втором этапе Гран-при России, который проходит в Казани. За свой прокат спортсмен, выполнивший два четверных прыжка, набрал 101,45 балла.

Второе место занял Глеб Лутфуллин, получивший от судей 98,04 балла. Тройку лидеров замкнул Матвей Ветлугин, набравший 85,62 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 2, Казань
Мужчины. Короткая программа
02 ноября 2024, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
101.45
2
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
98.04
3
Матвей Ветлугин
Санкт-Петербург
85.62

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Второй этап, Казань. Короткая программа, мужчины.

  1. Владислав Дикиджи — 101,45.
  2. Глеб Лутфуллин — 98,04.
  3. Матвей Ветлугин — 85,62.
  4. Артём Ковалёв — 85,41.
  5. Григорий Фёдоров — 80,85.
  6. Артур Даниелян — 78,47.
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