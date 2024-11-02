Владислав Дикиджи планирует четыре четверных прыжка в произвольной программе в Казани

Серебряный призёр чемпионата России — 2024 фигурист Владислав Дикиджи заявил, что планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на втором этапе Гран-при России, который проходит в Казани.

«Баллами доволен, конечно. Рад вернуться на соревновательный лёд. Состояние здоровья у меня сейчас хорошее. Я готов. Восстановился. В планах на завтра — четыре четверных: лутц, флип и два сальхова», — сказал Дикиджи в эфире «Первого канала».

Дикиджи выиграл короткую программу, в которой исполнил два четверных прыжка. За своё выступление спортсмен набрал 101,45 балла, он занимает промежуточное первое место.