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Владислав Дикиджи планирует четыре четверных прыжка в произвольной программе в Казани

Владислав Дикиджи планирует четыре четверных прыжка в произвольной программе в Казани
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Серебряный призёр чемпионата России — 2024 фигурист Владислав Дикиджи заявил, что планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на втором этапе Гран-при России, который проходит в Казани.

«Баллами доволен, конечно. Рад вернуться на соревновательный лёд. Состояние здоровья у меня сейчас хорошее. Я готов. Восстановился. В планах на завтра — четыре четверных: лутц, флип и два сальхова», — сказал Дикиджи в эфире «Первого канала».

Дикиджи выиграл короткую программу, в которой исполнил два четверных прыжка. За своё выступление спортсмен набрал 101,45 балла, он занимает промежуточное первое место.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 2, Казань
Мужчины. Короткая программа
02 ноября 2024, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
101.45
2
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
98.04
3
Матвей Ветлугин
Санкт-Петербург
85.62
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