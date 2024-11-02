Владислав Дикиджи планирует четыре четверных прыжка в произвольной программе в Казани
Поделиться
Серебряный призёр чемпионата России — 2024 фигурист Владислав Дикиджи заявил, что планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на втором этапе Гран-при России, который проходит в Казани.
«Баллами доволен, конечно. Рад вернуться на соревновательный лёд. Состояние здоровья у меня сейчас хорошее. Я готов. Восстановился. В планах на завтра — четыре четверных: лутц, флип и два сальхова», — сказал Дикиджи в эфире «Первого канала».
Дикиджи выиграл короткую программу, в которой исполнил два четверных прыжка. За своё выступление спортсмен набрал 101,45 балла, он занимает промежуточное первое место.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 2, Казань
Мужчины. Короткая программа
02 ноября 2024, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
101.45
2
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
98.04
3
Матвей Ветлугин
Санкт-Петербург
85.62
Материалы по теме
Комментарии
- 2 ноября 2024
-
17:52
-
17:50
-
17:44
-
17:40
-
17:33
-
17:24
-
17:01
-
16:58
-
16:46
-
16:10
-
15:53
-
15:34
-
15:29
-
15:28
-
15:11
-
15:09
-
14:56
-
14:55
-
14:41
-
14:25
-
13:54
-
13:31
-
13:20
-
13:04
-
12:25
-
10:06
- 1 ноября 2024
-
23:52
-
23:10
-
21:20
-
21:12
-
20:40
-
20:15
-
19:46
-
19:14
-
19:08