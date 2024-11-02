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Дикиджи — о музыке для короткой программы: сначала не понравилось, вообще не зашло

Дикиджи — о музыке для короткой программы: сначала не понравилось, вообще не зашло
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Серебряный призёр чемпионата России — 2024 фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что изначально ему не понравилась музыка к короткой программе, но со временем полюбилась. Спортсмен выступает под композицию Natural Blues в исполнении Therr Maitz и Скриптонита.

«Идея музыки для короткой программы — Егора Мурашова. Сначала он мне скинул самый первый вариант, эту песню, этот кавер весь. Сначала мне не понравилось. Я отказал, прям вообще не зашло. А потом часа через три мне переслушать захотелось, и в итоге я её вообще слушал не переставая. И поставили программу», — сказал Дикиджи в эфире «Первого канала».

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