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«Не хотел заходить домой, но планы поменялись». Лутфуллин — о Гран-при России в Казани

«Не хотел заходить домой, но планы поменялись». Лутфуллин — о Гран-при России в Казани
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Российский фигурист Глеб Лутфуллин рассказал, что перед стартом этапа Гран-при России в Казани не планировал заходить домой к родителям, но из-за изменившихся планов переночевал у них.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 2, Казань
Мужчины. Короткая программа
02 ноября 2024, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
101.45
2
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
98.04
3
Матвей Ветлугин
Санкт-Петербург
85.62

«Приехал ещё в четверг, а заселение в отель только с пятницы. Поэтому переночевал дома у родителей. Но так как приехал на соревнования, а не домой, изначально хотел зайти к ним только после произвольной, но вот такие стечения обстоятельств – пришлось поменять планы», – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, на Гран-при России в Казани после короткой программы Глеб Лутфуллин занял второе место, получив от судей 98,04 балла. Первым стал Владислав Дикиджи. Он набрал 101,45 балла.

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