«Не хотел заходить домой, но планы поменялись». Лутфуллин — о Гран-при России в Казани

Российский фигурист Глеб Лутфуллин рассказал, что перед стартом этапа Гран-при России в Казани не планировал заходить домой к родителям, но из-за изменившихся планов переночевал у них.

«Приехал ещё в четверг, а заселение в отель только с пятницы. Поэтому переночевал дома у родителей. Но так как приехал на соревнования, а не домой, изначально хотел зайти к ним только после произвольной, но вот такие стечения обстоятельств – пришлось поменять планы», – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, на Гран-при России в Казани после короткой программы Глеб Лутфуллин занял второе место, получив от судей 98,04 балла. Первым стал Владислав Дикиджи. Он набрал 101,45 балла.