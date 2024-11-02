Амбер Гленн выиграла этап Гран-при ISU во Франции, экс-россиянка Губанова — 8-я

Американская фигуристка Амбер Гленн выиграла этап Гран-при ISU во Франции, который в эти дни проходит в Анже. За свой прокат, в котором она с помаркой исполнила элемент ультра-си, тройной аксель, спортсменка набрала 210,44 балла. Второе место заняла представительница Японии Вакаба Хигути, набравшая 206,08 балла. Тройку лидеров замкнула ещё одна японка, Рён Сумиёси, с результатом 201,35 балла. Чемпионка Европы 2023 года грузинская фигуристка Анастасия Губанова заняла восьмое место (173,21).

Гран-при ISU — 2024/2025. Третий этап. Анже (Франция). Женщины. Произвольная программа.

1. Эмбер Гленн (США) – 210,44.

2. Вакаба Хигути (Япония) – 206,08.

3. Рён Сумиёси (Япония) – 201,35.

4. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) – 199,99.

5. Сара Эверхардт (США) – 196,94.

6. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 184,67.

7. Маи Михара (Япония) – 174,93.

8. Анастасия Губанова (Грузия) – 173,21.