Амбер Гленн выиграла этап Гран-при ISU во Франции, экс-россиянка Губанова — 8-я

Американская фигуристка Амбер Гленн выиграла этап Гран-при ISU во Франции, который в эти дни проходит в Анже. За свой прокат, в котором она с помаркой исполнила элемент ультра-си, тройной аксель, спортсменка набрала 210,44 балла. Второе место заняла представительница Японии Вакаба Хигути, набравшая 206,08 балла. Тройку лидеров замкнула ещё одна японка, Рён Сумиёси, с результатом 201,35 балла. Чемпионка Европы 2023 года грузинская фигуристка Анастасия Губанова заняла восьмое место (173,21).
Гран-при ISU — 2024/2025. Третий этап. Анже (Франция). Женщины. Произвольная программа.
1. Эмбер Гленн (США) – 210,44.
2. Вакаба Хигути (Япония) – 206,08.
3. Рён Сумиёси (Япония) – 201,35.
4. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) – 199,99.
5. Сара Эверхардт (США) – 196,94.
6. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 184,67.
7. Маи Михара (Япония) – 174,93.
8. Анастасия Губанова (Грузия) – 173,21.
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