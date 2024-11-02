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«Забыл фонарик в раздевалке». Матвей Ветлугин — об итогах короткой программы в Казани

«Забыл фонарик в раздевалке». Матвей Ветлугин — об итогах короткой программы в Казани
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Фигурист Матвей Ветлугин поделился впечатлениями от проката короткой программы на этапе Гран-при России в Казани. Спортсмен набрал за выступление 85,62 балла и занимает промежуточное третье место.

«Не хватило одного оборота в риттбергере, четверти оборота на лутце и фонарика. Я забыл его в раздевалке! У меня такая музыка в короткой, что я чувствую себя как на концерте. Долго думал, как внедрить фонарик в костюм, но в итоге я его забыл. Правила не нарушаю, это же неотделимый элемент. Я перчатку надеваю, прикрепляю его там, и он внутри перчатки.

Единственное, диктор запрещает вспышку во время проката. Было бы красиво, если бы зрители включали фонарики во время выступления, но правила нарушать нельзя. Я, наверное, тоже дурной пример показываю, когда думаю выступить с фонариком. Но вот давайте только я буду с фонариком, остальные будут подпевать. На втором этапе посмотрим, как это выйдет. Если будут петь 12 тысяч в Омске – это будет невероятно. Обычно надо либретто раздавать перед прокатом, чтобы объяснить, о чём она. В моём случае просто раздайте текст. Выступать под живого Агутина? Если честно, я сам не знаю, так можно или нельзя», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, на Гран-при России в Казани первым стал ещё один петербуржец, Владислав Дикиджи. Он набрал 101,45 балла.

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