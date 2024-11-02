Козловский — о Лиге чемпионов в фигурном катании: интересный формат, я его пока не понимаю

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался о Лиге чемпионов — новом формате турниров в российском фигурном катании.

«Мы оказались в команде манулов, всё-таки это животные из семейства кошачьих, а нас называют кисиками. Мы попали в свою аудиторию, посмотрим, что будет получаться. Интересный формат — признаться, я его пока не понимаю, но здорово, когда есть возможность посоревноваться на дополнительных площадках, посоперничать», — сказал Козловский в эфире Первого канала.

Напомним, ранее Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на втором этапе Гран-при России в Казани, получив от судей 80,92 балла.