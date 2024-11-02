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Дмитрий Козловский — о травме и снятии соперников: на нас это никак не повлияло

Дмитрий Козловский — о травме и снятии соперников: на нас это никак не повлияло
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Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал, как на них повлияло снятие пары Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука с этапа Гран-при России в Казани.

«Да никак на нас не повлияло. Конечно, жаль что так вышло, ребята были здорово готовы, это очень интересная пара с интересными программами. Мы видели, как ребята разбегались на прыжок, и мне показалось, что он её не задел, что у партнёрши не получился выезд с прыжка и она остановилась. Показалось, ей удалось увернуться, но потом увидел, что музыка продолжала играть, а ребята находились за бортиком и им оказывали медицинскую помощь. Желаем ребятам скорейшего выздоровления, они могли бы стать украшением турнира», — сказал Козловский в эфире Первого канала.

Напомним, Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на втором этапе Гран-при России, получив от судей 80,92 балла.

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