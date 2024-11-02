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Фигурист Дикиджи: хотел поставить галочку и взять BMW в молодом возрасте

Фигурист Дикиджи: хотел поставить галочку и взять BMW в молодом возрасте
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Вице-чемпион России Владислав Дикиджи прокомментировал своё лидерство после первого дня соревнований на этапе Гран-при России в Казани. Спортсмен получил от судей 101,45 балла и занял промежуточное первое место. Также Дикиджи высказался о своей недавней покупке, машине BMW.

«Пока что, по ощущениям, всем доволен, но хочу пересмотреть прокат, возможно, замечу какие-то моменты. А так всё устраивает. Приятные воспоминания от Казани. Честно, вот будто и не уезжал. Год пролетел незаметно, помню, как сидели здесь и у меня интервью брали. Сейчас тяжелее морально, появилась ответственность.

Автомобиль – это моя мечта. Я хотел в своём молодом возрасте приобрести машину, галочку такую поставить. Когда меня Мурашов прокатил на BMW, я понял, что люблю эту машину, запала сразу душа. Вот и загорелся желанием купить её. Думаю, что с парковкой проблем не будет, обычно где есть место, там и паркуюсь», – передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На Гран-при России в Казани на втором месте оказался Глеб Лутфуллин, получивший от судей 98,04 балла. Третьим стал Матвей Ветлугин (85,62 балла).

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