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Дюамель — об экс-россиянах: тренироваться надо в стране, которую решили представлять

Дюамель — об экс-россиянах: тренироваться надо в стране, которую решили представлять
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Канадская фигуристка, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель заявила, что российские спортсмены, которые меняют спортивное гражданство, должны тренироваться на территории страны, которую представляют.

«Считаю, что у вас должно быть право покидать Россию и сменить страну, но фигуристы должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять в данном случае», — написала Дюамель в социальных сетях.

Ранее Меган Дюамель осталась недовольна решением Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить сборной России бронзовые медали командного первенства на Олимпийских играх — 2022.

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