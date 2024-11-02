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Медведева и Энберт показали страстный номер, Туктамышеву носили на руках. Фото с «Кармен»

Медведева и Энберт показали страстный номер, Туктамышеву носили на руках. Фото с «Кармен»
Ледовое шоу «Кармен»
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1 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» состоялся показ ледового спектакля Ильи Авербуха «Кармен», главную роль в котором исполнила Евгения Медведева.

Как и в «Анне Карениной», партнёром двукратной чемпионки мира на льду стал Александр Энберт. Также в спектакле приняли участие Елизавета Туктамышева и Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Албена Денкова и Максим Ставиский.

Лучшие фото с ледового спектакля «Кармен» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.

Напомним, что впервые шоу «Кармен» было представлено зрителям ещё в 2015-м году, тогда главную роль исполняла Татьяна Навка.

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