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Козловский: русская пара приезжает и сразу вторые на этапе Гран-при. Вы серьёзно?

Козловский: русская пара приезжает и сразу вторые на этапе Гран-при. Вы серьёзно?
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Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в дуэте с Александрой Бойковой, высказался о кризисе в парном фигурном катании.

«Помню, когда мы с Сашей только начинали, заняли четвёртое место в Канаде при чистых прокатах. На чемпионате мира два чистых проката – и только шестое место. А тут русская пара только приезжает и сразу вторыми на этапе Гран-при становится. Вы серьёзно? Мы точно в хорошем направлении движемся, парное катание в порядке? В наше время такого не было.

Когда катались Суй/Хань, попасть на пьедестал – надо было серьёзно постараться, а не просто показав нормальные прокаты. Нужно было демонстрировать достойное катание на протяжении всего сезона. С такими выступлениями, как сейчас, в наше время на Гран-при даже не ездили. Это уже совсем плохо, я такого не помню уже очень давно, и я имею право так говорить», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее второе место на этапе Гран-при в Канаде заняли экс-россияне, ныне представляющие Узбекистан, Дмитрий Чигирёв и Екатерина Гейниш.

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