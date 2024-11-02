«Соревнуемся сами с собой». Грицаенко — о двух дуэтах на Гран-при России

Фигурист Артём Грицаенко, выступающий в паре с Елизаветой Осокиной, высказался о малом количестве соперников на этапе Гран-при России в Казани.

«Для нас Бойкова с Козловским как соперники, так и друзья. Смотрим, как откатали, радостные или нерадостные, какие баллы получили, следим за результатом. Возможно, какие-то интересные моменты были, обсуждаем потом. В общем, общение идёт.

А вообще соревнуемся сами с собой тут, получается. Конечно, желаем ребятам здоровья, чтобы они хорошо подготовились к чемпионату России. Помню, был сезон, где сделали этапов поменьше, но тут уже не мне решать, как выстраивать соревнования», — передаёт слова Грицаенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, на этапе Гран-при России в Казани Наталья Хабибуллина и Илья Княжук снялись с соревнований из‑за травмы партнёрши. Артём Грицаенко и Елизавета Осокина после короткой программы занимают второе место. Лидеры — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.