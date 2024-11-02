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Бойкова — о кризисе парного катания: раньше конкуренция была выше и больше

Бойкова — о кризисе парного катания: раньше конкуренция была выше и больше
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Чемпионка России и Европы фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, высказалась о кризисе в спортивных парах. По её словам, в наши дни гораздо проще попасть в шестёрку или тройку сильнейших на разных международных и российских турнирах, нежели в прошлые годы.

«В целом как для первого крупного соревнования в сезоне всё прошло хорошо. Сожалеем, что Наташа с Ильёй получили травму. Но мы ехали на этот этап и изначально знали, что будет мало участников. Кризис пар есть во всём мире, его нельзя не замечать. Даже если смотреть на новое поколение – когда мы только приходили, конкуренция была выше и больше. Чтобы попасть в сборную – надо было ещё постараться. Сейчас всё полегче стало, постараться надо, чтобы попасть в тройку, в шесть лучших куда проще», – передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, на Гран-при России в Казани после короткой программы Бойкова и Козловский заняли первое место, получив от судей 82,92 балла. При этом всего в соревновании пар участвовало два дуэта.

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