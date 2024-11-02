Козловский предложил отказаться от чемпионатов Европы в пользу новой серии Гран-при

Чемпион Европы и России Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал о выступлении на Гран-при России в Казани без особой конкуренции и высказался о необходимости проведения турниров, в которых будут участвовать только все сильнейшие фигуристы.

«Получается, тут все в призах изначально. Но для нас никакой разницы нет, сколько соперников. Вот с нашими главными соперниками (Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. – Прим. «Чемпионата») выступать уже интереснее, есть своя мотивация. Вообще, на российском уровне мы выиграли всё, поэтому сейчас борьба идёт уже за принципиальные позиции, за рекорды, выступление на грани своих возможностей. Просто приехать и забрать медаль – неинтересно. Хочется в прокате показывать всё лучшее, грандиозное, получать заслуженные рекордные баллы.

Я придерживаюсь позиции, чтобы на каждом были все самые сильные, таких турниров даже, как чемпионат Европы или чемпионат четырёх континентов, не было. Чтобы на каждом турнире подряд были лучшие. Только серия «Гран-при» весь сезон и затем финал. Мы в любом случае выступаем минимум по семь раз за сезон. И если будет по 7-9 турниров высококлассных за сезон, который длится, условно, 8-9 месяцев – почему нет? Выступать раз в месяц – не думаю, что будет перебор», – передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, на Гран-при России в Казани после короткой программы Бойкова и Козловский заняли первое место, получив от судей 82,92 балла. При этом всего в соревновании пар участвовало два дуэта.