Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Адам Сяо Хим Фа выиграл этап Гран-при ISU во Франции, поднявшись с восьмого места

Адам Сяо Хим Фа выиграл этап Гран-при ISU во Франции, поднявшись с восьмого места
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион Европы и призёр чемпионата мира француз Адам Сяо Хим Фа выиграл этап Гран-при ISU во Франции, который проходит в Анже. За свой прокат спортсмен набрал 246,58 балла. Отметим, что он поднялся с восьмого места, которое занимал после первого дня соревнований. Второе место занял японский фигурист Косиро Симада с результатом 233,84 балла. Тройку лидеров замкнул американец Эндрю Торгашев, набравший 233,64 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 3, Анже, Франция
Мужчины. Произвольная программа
02 ноября 2024, суббота. 17:40 МСК
Окончено
1
Адам Сяо Хим Фа
Франция
246.58
2
Косиро Симада
Япония
233.84
3
Эндрю Торгашев
США
233.64

По итогам произвольной программы ни один из фигуристов, занявших призовые места после короткой программы, не попал на пьедестал.

Гран-при ISU — 2024/2025. Третий этап. Анже (Франция). Мужчины. Произвольная программа.

  1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 246,58.
  2. Косиро Симада (Япония) — 233,84.
  3. Эндрю Торгашев (США) — 233,64.
  4. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 231,86.
  5. Кадзуки Томоно (Япония) — 83,54.
  6. Николай Мемола (Италия) — 227,62.
Материалы по теме
Глейхенгауз сдержал слово, и Петросян прыгнула триксель! А вот Садкова залила лёд кровью
Глейхенгауз сдержал слово, и Петросян прыгнула триксель! А вот Садкова залила лёд кровью
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android