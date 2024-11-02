Адам Сяо Хим Фа выиграл этап Гран-при ISU во Франции, поднявшись с восьмого места

Двукратный чемпион Европы и призёр чемпионата мира француз Адам Сяо Хим Фа выиграл этап Гран-при ISU во Франции, который проходит в Анже. За свой прокат спортсмен набрал 246,58 балла. Отметим, что он поднялся с восьмого места, которое занимал после первого дня соревнований. Второе место занял японский фигурист Косиро Симада с результатом 233,84 балла. Тройку лидеров замкнул американец Эндрю Торгашев, набравший 233,64 балла.

По итогам произвольной программы ни один из фигуристов, занявших призовые места после короткой программы, не попал на пьедестал.

Гран-при ISU — 2024/2025. Третий этап. Анже (Франция). Мужчины. Произвольная программа.