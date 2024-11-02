Камила Валиева выложила новые кадры с выступлениями в шоу Навки в «Мегаспорте»

Фигуристка Камила Валиева выложила новые фотографии с выступления в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Вечера на хуторе», которое прошло вчера, 1 ноября, в «Мегаспорте» в Москве. Валиева выступала в паре с чемпионом мира и вице-чемпионом Олимпиады — 2022 в танцах на льду Никитой Кацалаповым. По итогам шоу спортсменка обратилась к болельщикам.

«Это любовь», — написала фигуристка на личной странице в социальных сетях.

Напомним, 29 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил во время чемпионата России — 2022. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года. С этой же даты аннулированы все результаты одиночницы на турнирах, включая Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Валиева сможет вернуться на соревнования в конце 2025 года.