Дуэт экс-россиянки выиграл этап Гран-при ISU во Франции, Гиньяр/Фаббри — вторые

Дуэт экс-россиянки Евгении Лопаревой и Жоффре Бриссо, представляющий Францию, выиграл в танцах на льду на этапе Гран-при ISU во Франции, который проходит в Анже. За свой прокат пара набрала 195,27 балла. Второе место неожиданно заняли представители Италии чемпионы Европы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые набрали 189,08 балла. Тройку лидеров замкнула пара Эмили Братти и Йен Сомервилль из США с результатом 185,88 балла.

Гран-при ISU — 2024/2025. Третий этап. Анже (Франция). Танцы на льду. Произвольный танец.

1. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 195,27.

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 189,08.

3. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 185,88.

4. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 185,24.

5. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 183,05.

6. Лиа Несет – Артём Маркелов (США) – 176,60.