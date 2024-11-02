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Хазе и Володин победили на этапе Гран-при ISU во Франции среди спортивных пар

Хазе и Володин победили на этапе Гран-при ISU во Франции среди спортивных пар
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Немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин выиграли соревнования среди спортивных пар на этапе Гран-при ISU во Франции, который проходит в Анже. За свой прокат пара набрала 211,69 балла. Второе место заняли представители Италии Сара Конти и Никколо Мачи, которые набрали 203,29 балла. Тройку лидеров замкнула другая итальянская пара, Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини, с результатом 176,62 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 3, Анже, Франция
Спортивные пары. Произвольная программа
02 ноября 2024, суббота. 21:40 МСК
Окончено
1
Германия
2
Италия
3
Италия

Экс-российская пара Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв, с этого года представляющая Узбекистан, заняла шестое место. На предыдущем этапе они стали вторыми.

Гран-при ISU — 2024/2025. Третий этап. Анже (Франция). Спортивные пары. Произвольная программа.

  1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 211,69.
  2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 203,29.
  3. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 176,62.
  4. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 171,92.
  5. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 170,67.
  6. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирёв (Узбекистан) – 161,99.
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