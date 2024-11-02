Хазе и Володин победили на этапе Гран-при ISU во Франции среди спортивных пар

Немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин выиграли соревнования среди спортивных пар на этапе Гран-при ISU во Франции, который проходит в Анже. За свой прокат пара набрала 211,69 балла. Второе место заняли представители Италии Сара Конти и Никколо Мачи, которые набрали 203,29 балла. Тройку лидеров замкнула другая итальянская пара, Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини, с результатом 176,62 балла.
Экс-российская пара Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв, с этого года представляющая Узбекистан, заняла шестое место. На предыдущем этапе они стали вторыми.
Гран-при ISU — 2024/2025. Третий этап. Анже (Франция). Спортивные пары. Произвольная программа.
- Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 211,69.
- Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 203,29.
- Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 176,62.
- Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 171,92.
- Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 170,67.
- Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирёв (Узбекистан) – 161,99.