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«Самый главный и любимый тренер». Муравьёва поздравила Плющенко с днём рождения

«Самый главный и любимый тренер». Муравьёва поздравила Плющенко с днём рождения
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Серебряный призёр чемпионата России фигуристка Софья Муравьёва поздравила своего тренера, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко с днём рождения. 3 ноября ему исполнилось 42 года.

«Сегодня свой день рождения отмечает мой самый главный и любимый тренер. Хочется пожелать от всего сердца вам крепкого здоровья, ярких успехов и терпения. Оставайтесь таким же целеустремлённым и трудолюбивым человеком. Получайте удовольствие от любимой работы и живите так, как хочется. Пускай в вашей жизни всё складывается отлично. Будьте счастливы. Спасибо Вам за Вашу работу и веру в меня, за ваше терпение и за то, что всегда помогаете!» — написала Муравьёва в своём телеграм-канале.

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