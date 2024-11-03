«Самый главный и любимый тренер». Муравьёва поздравила Плющенко с днём рождения

Серебряный призёр чемпионата России фигуристка Софья Муравьёва поздравила своего тренера, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко с днём рождения. 3 ноября ему исполнилось 42 года.

«Сегодня свой день рождения отмечает мой самый главный и любимый тренер. Хочется пожелать от всего сердца вам крепкого здоровья, ярких успехов и терпения. Оставайтесь таким же целеустремлённым и трудолюбивым человеком. Получайте удовольствие от любимой работы и живите так, как хочется. Пускай в вашей жизни всё складывается отлично. Будьте счастливы. Спасибо Вам за Вашу работу и веру в меня, за ваше терпение и за то, что всегда помогаете!» — написала Муравьёва в своём телеграм-канале.