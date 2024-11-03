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Гран-при России в Казани: время выхода на лёд Петросян и Яметовой, полное расписание ПП

В казанском дворце спорта сегодня, 3 ноября, пройдёт произвольная программа женщин в рамках второго этапа Гран-при России по фигурному катанию.

Девушки выйдут на лёд в 13:00 по московскому времени.

Первая разминка:

13:06 – Таисия Лепихина

13:14 – Арина Видинеева

13:21 – Арина Кшецкая

13:29 – Елизавета Киселёва

13:37 – Мария Парамонова

13:44 – Дарья Садкова

Вторая разминка:

13:59 – Людмила Фурсова

14:06 – Екатерина Анисимова

14:14 – Камилла Нелюбова

14:22 – Софья Важнова

14:29 – Вероника Яметова

14:37 – Аделия Петросян

После короткой программы лидирует фигуристка Этери Тутбериде Аделия Петросян. Ей удалось чисто исполнить все элементы, включая тройной аксель. В тройку также попали Вероника Яметова и Софья Важнова, они откатались без элементов ультра-си.