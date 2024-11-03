Гран-при России в Казани: время выхода на лёд Петросян и Яметовой, полное расписание ПП

В казанском дворце спорта сегодня, 3 ноября, пройдёт произвольная программа женщин в рамках второго этапа Гран-при России по фигурному катанию.
Девушки выйдут на лёд в 13:00 по московскому времени.
Первая разминка:
13:06 – Таисия Лепихина
13:14 – Арина Видинеева
13:21 – Арина Кшецкая
13:29 – Елизавета Киселёва
13:37 – Мария Парамонова
13:44 – Дарья Садкова
Вторая разминка:
13:59 – Людмила Фурсова
14:06 – Екатерина Анисимова
14:14 – Камилла Нелюбова
14:22 – Софья Важнова
14:29 – Вероника Яметова
14:37 – Аделия Петросян
После короткой программы лидирует фигуристка Этери Тутбериде Аделия Петросян. Ей удалось чисто исполнить все элементы, включая тройной аксель. В тройку также попали Вероника Яметова и Софья Важнова, они откатались без элементов ультра-си.