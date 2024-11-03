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Во сколько выйдут на лёд Петросян, Яметова, Садкова в произвольной программе на Гран-при в Казани

Гран-при России в Казани: время выхода на лёд Петросян и Яметовой, полное расписание ПП
Аделия Петросян
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В казанском дворце спорта сегодня, 3 ноября, пройдёт произвольная программа женщин в рамках второго этапа Гран-при России по фигурному катанию.

Девушки выйдут на лёд в 13:00 по московскому времени.

Первая разминка:

13:06 – Таисия Лепихина
13:14 – Арина Видинеева
13:21 – Арина Кшецкая
13:29 – Елизавета Киселёва
13:37 – Мария Парамонова
13:44 – Дарья Садкова

Вторая разминка:

13:59 – Людмила Фурсова
14:06 – Екатерина Анисимова
14:14 – Камилла Нелюбова
14:22 – Софья Важнова
14:29 – Вероника Яметова
14:37 – Аделия Петросян

После короткой программы лидирует фигуристка Этери Тутбериде Аделия Петросян. Ей удалось чисто исполнить все элементы, включая тройной аксель. В тройку также попали Вероника Яметова и Софья Важнова, они откатались без элементов ультра-си.

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