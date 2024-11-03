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Михаил Шайдоров первым в истории приземлил каскад тройной аксель — четверной тулуп

Михаил Шайдоров первым в истории приземлил каскад тройной аксель — четверной тулуп
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Фигурист, представляющий Казахстан, Михаил Шайдоров стал первым в истории, кто приземлил каскад тройной аксель – четверной тулуп. Это произошло на третьем этапе Гран-при ISU в Анже (Франция). За этот каскад фигурист получил 18,72 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 3, Анже, Франция
Мужчины. Произвольная программа
02 ноября 2024, суббота. 17:40 МСК
Окончено
1
Адам Сяо Хим Фа
Франция
246.58
2
Косиро Симада
Япония
233.84
3
Эндрю Торгашев
США
233.64

Ранее этот каскад на соревнованиях пытался выполнить японец Сёма Уно. В 2019 году на командном чемпионате мира он зашёл на элемент, но упал со второго прыжка.

Михаил Шайдоров по итогам этапа Гран-при ISU во Франции занял четвёртое место, набрав 231,86 балла. Победителем стал француз Адам Сяо Хим Фа. Он получил от судей 246,58 балла. Вторым стал японец Косиро Симада, а тройку лидеров замкнул американец Эндрю Торгашев.

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