Михаил Шайдоров первым в истории приземлил каскад тройной аксель — четверной тулуп
Поделиться
Фигурист, представляющий Казахстан, Михаил Шайдоров стал первым в истории, кто приземлил каскад тройной аксель – четверной тулуп. Это произошло на третьем этапе Гран-при ISU в Анже (Франция). За этот каскад фигурист получил 18,72 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 3, Анже, Франция
Мужчины. Произвольная программа
02 ноября 2024, суббота. 17:40 МСК
Окончено
1
Адам Сяо Хим Фа
Франция
246.58
2
Косиро Симада
Япония
233.84
3
Эндрю Торгашев
США
233.64
Ранее этот каскад на соревнованиях пытался выполнить японец Сёма Уно. В 2019 году на командном чемпионате мира он зашёл на элемент, но упал со второго прыжка.
Михаил Шайдоров по итогам этапа Гран-при ISU во Франции занял четвёртое место, набрав 231,86 балла. Победителем стал француз Адам Сяо Хим Фа. Он получил от судей 246,58 балла. Вторым стал японец Косиро Симада, а тройку лидеров замкнул американец Эндрю Торгашев.
Комментарии
- 3 ноября 2024
-
12:18
-
11:54
-
11:41
-
11:23
- 2 ноября 2024
-
23:47
-
23:06
-
22:38
-
22:11
-
21:40
-
19:34
-
18:57
-
18:45
-
18:43
-
18:39
-
18:25
-
17:52
-
17:50
-
17:44
-
17:40
-
17:33
-
17:24
-
17:01
-
16:58
-
16:46
-
16:10
-
15:53
-
15:34
-
15:29
-
15:28
-
15:11
-
15:09
-
14:56
-
14:55
-
14:41
-
14:25