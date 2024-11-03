Михаил Шайдоров первым в истории приземлил каскад тройной аксель — четверной тулуп

Фигурист, представляющий Казахстан, Михаил Шайдоров стал первым в истории, кто приземлил каскад тройной аксель – четверной тулуп. Это произошло на третьем этапе Гран-при ISU в Анже (Франция). За этот каскад фигурист получил 18,72 балла.

Ранее этот каскад на соревнованиях пытался выполнить японец Сёма Уно. В 2019 году на командном чемпионате мира он зашёл на элемент, но упал со второго прыжка.

Михаил Шайдоров по итогам этапа Гран-при ISU во Франции занял четвёртое место, набрав 231,86 балла. Победителем стал француз Адам Сяо Хим Фа. Он получил от судей 246,58 балла. Вторым стал японец Косиро Симада, а тройку лидеров замкнул американец Эндрю Торгашев.