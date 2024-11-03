Три фигуристки заявили четверные прыжки в ПП на Гран-при России в Казани

Сегодня, 3 ноября, женщины-одиночницы выступят с произвольной программой на втором этапе Гран-при России, который проходит в Казани. Три фигуристки заявили в свой контент четверные прыжки и тройной аксель (элементы ультра-си).

Аделия Петросян собирается выполнить тройной аксель и два четверных тулупа. Мария Пономарёва планирует исполнить четверной сальхов. Дарья Садкова — два четверных тулупа.

После короткой программы лидирует Аделия Петросян. Её результат составляет 85,67 балла. Второе место заняла Вероника Яметова, набравшая 74,40 балла. Тройку лидеров замкнула Софья Важнова с результатом 68,30 балла.