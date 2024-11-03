11 фигуристов заявили четверные прыжки в ПП на этапе Гран-при России в Казани

Сегодня, 3 ноября, с произвольной программой в одиночном катании выступят мужчины на втором этапе Гран-при России, который проходит в Казани. 11 из 12 фигуристов заявили как минимум один четверной прыжок. Три спортсмена — Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин и Григорий Фёдоров — планируют исполнить четыре прыжка в четыре оборота.

Роман Кудлаев — четверной тулуп

— четверной тулуп Данил Федосимов, Дмитрий Шелковников, Кирилл Кропылев — два четверных тулупа

— два четверных тулупа Владимир Ощепков — четверной сальхов

— четверной сальхов Григорий Фёдоров — четверной флип, четверной тулуп, два четверных лутца

— четверной флип, четверной тулуп, два четверных лутца Артур Даниелян — четверной сальхов, четверной лутц

— четверной сальхов, четверной лутц Артём Ковалёв — четверной сальхов, два четверных тулупа

— четверной сальхов, два четверных тулупа Матвей Ветлугин — четверной лутц, четверной флип

— четверной лутц, четверной флип Глеб Лутфуллин — четверной риттбергер, четверной тулуп, два четверных сальхова

— четверной риттбергер, четверной тулуп, два четверных сальхова Владислав Дикиджи — четверной лутц, четверной флип, два четверных сальхова