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11 фигуристов заявили четверные прыжки в ПП на этапе Гран-при России в Казани

11 фигуристов заявили четверные прыжки в ПП на этапе Гран-при России в Казани
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Сегодня, 3 ноября, с произвольной программой в одиночном катании выступят мужчины на втором этапе Гран-при России, который проходит в Казани. 11 из 12 фигуристов заявили как минимум один четверной прыжок. Три спортсмена — Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин и Григорий Фёдоров — планируют исполнить четыре прыжка в четыре оборота.

  • Роман Кудлаев — четверной тулуп
  • Данил Федосимов, Дмитрий Шелковников, Кирилл Кропылев — два четверных тулупа
  • Владимир Ощепков — четверной сальхов
  • Григорий Фёдоров — четверной флип, четверной тулуп, два четверных лутца
  • Артур Даниелян — четверной сальхов, четверной лутц
  • Артём Ковалёв — четверной сальхов, два четверных тулупа
  • Матвей Ветлугин — четверной лутц, четверной флип
  • Глеб Лутфуллин — четверной риттбергер, четверной тулуп, два четверных сальхова
  • Владислав Дикиджи — четверной лутц, четверной флип, два четверных сальхова
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