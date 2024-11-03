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Алина Загитова призналась, что Евгения Медведева с ней не здоровается

Алина Загитова призналась, что Евгения Медведева с ней не здоровается
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Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова рассказала о нынешних взаимоотношениях с серебряным призёром Игр-2018 Евгенией Медведевой.

— Сейчас у вас какие отношения с Женей Медведевой?
— Никаких.

Фото: Кадр из видео

— Ну вы здороваетесь при встрече?
— Нет (улыбается). Ну, я здороваюсь.

— То есть она не здоровается?
— (кивает) Обидно, но я уже привыкла, — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.

На Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане Загитова выиграла золото, набрав по сумме обеих программ 239,57 балла. Медведева, на тот момент являющаяся двукратной чемпионкой мира, взяла серебро с результатом 238,26 балла.

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