Алина Загитова призналась, что Евгения Медведева с ней не здоровается

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова рассказала о нынешних взаимоотношениях с серебряным призёром Игр-2018 Евгенией Медведевой.
— Сейчас у вас какие отношения с Женей Медведевой?
— Никаких.
Фото: Кадр из видео
— Ну вы здороваетесь при встрече?
— Нет (улыбается). Ну, я здороваюсь.
— То есть она не здоровается?
— (кивает) Обидно, но я уже привыкла, — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.
На Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане Загитова выиграла золото, набрав по сумме обеих программ 239,57 балла. Медведева, на тот момент являющаяся двукратной чемпионкой мира, взяла серебро с результатом 238,26 балла.