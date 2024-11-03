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«Может быть, напоминаю о чём-то плохом». Загитова — о прекращении общения с Медведевой

«Может быть, напоминаю о чём-то плохом». Загитова — о прекращении общения с Медведевой
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что общалась с Евгенией Медведевой во время и после зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай), но потом по непонятным причинам перестала.

«У нас с ней какие-то эмоциональные качели (смеётся), если говорить новомодным сленгом. Я могу рассказать эту историю. Нас вообще подружила Рита Мамун (олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. – Прим. «Чемпионата»), после Олимпиады мы долго не общались. На Олимпийских играх в Пекине по правилам нам нельзя было выходить из отеля. Мы там были уже около двух недель, стало настолько скучно… И Рита сказала, мол, давайте посидим, пообщаемся. И так вроде как у нас отношения наладились.

Потом в какой-то момент в Москве ещё пообщались, и всё, непонятно из-за чего, никаких ссор не было.
Может быть, я напоминаю ей о чём-то плохом. Мне это непонятно, потому что меня родители всегда воспитывали так: как ты хочешь, чтобы человек относился к тебе, так сам относись к нему. В жизни происходит не так, но я это понимаю, общаясь с людьми. Раньше переживала на эту тему, сейчас – привыкла», — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.

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