Алина Загитова: я всегда хотела дружить с Медведевой

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что всегда хотела завести дружбу с Евгенией Медведевой.

«Я всегда хотела дружить с Женей. Даже интервью, которое я давала и говорила, что мы подруги… Я говорила это искренне. Всегда говорю искренне. Я не буду никогда юлить. Уж лучше промолчу. Мне всегда хотелось с ней дружить. Только она, наверное, расскажет, что у неё внутри», — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.

Ранее Загитова рассказала, что фигуристки общались во время и после Олимпиады-2022 в Пекине (Китай), а в последнее время по непонятным причинам Медведева с ней не здоровается.