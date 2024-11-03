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Алина Загитова: буду очень рада, если Трусова вернётся в спорт

Алина Загитова: буду очень рада, если Трусова вернётся в спорт
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Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что не в курсе взаимоотношений олимпийской чемпионки 2022 года Анны Щербаковой и серебряного призёра Александры Трусовой, а также выразила надежду на возвращение Трусовой в спорт.

— А Саша Трусова с Аней Щербаковой общаются?
— Я не знаю (улыбается). За других людей не могу говорить.

— Они тоже как лёд и пламень, совершенно две разные девочки. Саша сейчас возвращается в большой спорт…
— Я брала у неё интервью после выступления, она как будто бы сама для себя ещё не решила. Буду очень рада, если она вернётся, — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.

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