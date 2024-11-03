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Алина Загитова прокомментировала слухи об отношениях с Егором Кридом

Алина Загитова прокомментировала слухи об отношениях с Егором Кридом
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Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что на данный момент не состоит ни с кем в романтических отношениях, а также прокомментировала слухи о связи со знаменитым певцом Егором Кридом.

— У Ляйсан Утяшевой в выпуске ты намекнула, что несвободна. Это до сих пор так или это было в тот момент?
— Это было в тот момент.

— То есть сейчас ты свободна?
— Да.

— Тогда, больше года назад, у тебя были отношения?
— Ну да.

— Вас в какой-то момент активно женили с Егором Кридом…
— Мне кажется, это просто вброс какой-то. Я просто пришла к нему на день рождения, он меня позвал.

— То есть это не были отношения?
— Нет.

— Просто это в медиа выглядело именно так. Он познакомил тебя со своей мамой…
— Кстати, у него очень приятные родители. Мы так с ними прямо хорошо, приятно пообщались, — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.

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