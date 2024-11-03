«Опозорила команду, страну, себя». Загитова — о пятом месте на ЧМ после ОИ

Российская фигуристка Алина Загитова высказалась о пятом месте на чемпионате мира после победы на Олимпийских играх — 2018.

«После Олимпиады было награждение на верхушке горы, думаю, из-за этого заболела. После награждения пришла в номер и поняла, что у меня какое-то помутнённое состояние, не могла стоять на ногах, температура была под 40, реально лежала так, будто умирала. Думала: неужели я так закончу свою жизнь? Долго болела. Больше недели. А надо было готовиться к чемпионату мира, вот он уже.

Естественно, тогда не могла пропустить чествование олимпийских чемпионов, это было важно для меня. Интервью, какие-то съёмки – силы ушли, эмоций уже нет вообще. Ты не осознаёшь вообще, что происходит, на тренировках тело тебя не слушается. После болезни была такая слабенькая. Физическую форму в нашем виде спорта можно потерять по одному щелчку.

Случилось, что случилось. Я не была готова. Это был самый большой стресс в моей спортивной карьере. Помню, как пришла в номер после того, как это случилось. Не понимала, как дальше жить. Опозорила всю свою команду, страну, себя – именно в таком порядке», — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.