Ученица Тутберидзе Садкова исполнила два четверных прыжка в Казани, один — с помаркой

Ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова исполнила два четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани.

Фигуристка начала программу с каскада четверной тулуп — двойной тулуп, который выполнила на плюсы. Сольный четверной тулуп получился не так идеально: Садкова допустила степ-аут и коснулась льда рукой.

Также спортсменка исполнила тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной флип, каскад тройной лутц — тройной тулуп и секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей.

Дарья получила за произвольную программу 149,39 балла, по сумме — 210,63. Напомним, после короткой программы она шла лишь седьмой, допустив ошибку на каскаде.