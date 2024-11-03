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Ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова исполнила два четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани

Ученица Тутберидзе Садкова исполнила два четверных прыжка в Казани, один — с помаркой
Дарья Садкова
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Ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова исполнила два четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани.

Фигуристка начала программу с каскада четверной тулуп — двойной тулуп, который выполнила на плюсы. Сольный четверной тулуп получился не так идеально: Садкова допустила степ-аут и коснулась льда рукой.

Также спортсменка исполнила тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной флип, каскад тройной лутц — тройной тулуп и секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей.

Дарья получила за произвольную программу 149,39 балла, по сумме — 210,63. Напомним, после короткой программы она шла лишь седьмой, допустив ошибку на каскаде.

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