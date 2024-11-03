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«Цифры не врут». Алина Загитова ответила на критику её шоу со стороны Яны Рудковской

«Цифры не врут». Алина Загитова ответила на критику её шоу со стороны Яны Рудковской
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Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова ответила на критику её шоу со стороны совладелицы академии «Ангелы Плющенко», продюсера Яны Рудковской.

«Возможно, у нас разные представления о солд-аутах. По цифрам можно понять, что у двух шоу были солд-ауты, третье мы сделали такое социальное, там были бесплатные билеты. Коротко могу ответить, что цифры не врут.
Насчёт того, что мы вдохновлялись их «Русалочкой»? К сожалению или к счастью, ни разу не была ни на одном её шоу. Возможно, ей так удобнее думать. И люди, с которыми я работаю, тоже ни разу не были ни на одном её шоу.
Я безумно горжусь этим проектом, люди аплодировали стоя, и, наверное, это самая главная оценка», — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.

Напомним, Загитова запросила грант на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. В президентском фонде культурных инициатив приняли заявку.

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