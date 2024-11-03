«Цифры не врут». Алина Загитова ответила на критику её шоу со стороны Яны Рудковской

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова ответила на критику её шоу со стороны совладелицы академии «Ангелы Плющенко», продюсера Яны Рудковской.

«Возможно, у нас разные представления о солд-аутах. По цифрам можно понять, что у двух шоу были солд-ауты, третье мы сделали такое социальное, там были бесплатные билеты. Коротко могу ответить, что цифры не врут.

Насчёт того, что мы вдохновлялись их «Русалочкой»? К сожалению или к счастью, ни разу не была ни на одном её шоу. Возможно, ей так удобнее думать. И люди, с которыми я работаю, тоже ни разу не были ни на одном её шоу.

Я безумно горжусь этим проектом, люди аплодировали стоя, и, наверное, это самая главная оценка», — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.

Напомним, Загитова запросила грант на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. В президентском фонде культурных инициатив приняли заявку.