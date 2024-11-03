Алина Загитова — о Губерниеве: он точно неравнодушен ко мне

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала критику известного журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева в свой адрес. Губерниев регулярно остро высказывается о работе Загитовой в качестве ведущей.

— Один из твоих активных критиков – это Дмитрий Губерниев. Что у вас за история взаимоотношений?

— Ну, он точно неравнодушен ко мне (смеётся). Мы все учимся на своих ошибках, не встречала я человека, который бы ни разу в жизни не ошибался. Я всё поняла, приняла, сделала выводы. Работаю сейчас с преподавателями по технике речи и актёрскому мастерству, — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.