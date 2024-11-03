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Аделия Петросян стала победительницей 2-го этапа Гран-при России в Казани

Аделия Петросян стала победительницей 2-го этапа Гран-при России в Казани
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Сегодня, 3 ноября, завершился второй этап серии Гран-при России по фигурному катанию у женщин. Его победительницей стала чемпионка России 2023 года, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Она получила от судей в сумме 241,55 балла. Второй стала Вероника Яметова. Её результат — 220,84 балла. Тройку лидеров замкнула Дарья Садкова (210,63).

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 2, Казань
Женщины. Произвольная программа
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
241.55
2
Вероника Яметова
Свердловская область
220.84
3
Дарья Садкова
Москва
210.63

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Второй этап, Казань. Женщины:

  1. Аделия Петросян — 241,55 балла.
  2. Вероинка Яметова — 220,84.
  3. Дарья Садкова — 210,63.
  4. Софья Важнова — 202,34.
  5. Камилла Нелюбова — 188,95.
  6. Людмила Фурсова — 188,49.;
  7. Мария Парамонова — 179,38.
  8. Екатерина Анисимова — 178,83.
  9. Елизавета Киселёва — 165,70.
  10. Арина Кшецкая — 146,18.
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