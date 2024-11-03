Аделия Петросян исполнила четверной тулуп и тройной аксель в ПП на Гран-при России
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Чемпионка России 2023 года, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян в произвольной программе второго этапа Гран-при России в Казани смогла идеально исполнить тройной аксель, четверной тулуп. Ещё на одном тулупе фигуристка сделала бабочку.
Аделия Петросян стала победительницей второго этапа Гран-при России, набрав от судей 241,55 балла. Второй стала Вероника Яметова. Её результат — 220,84 балла. Тройку лидеров замкнула Дарья Садкова (210,63).
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 2, Казань
Женщины. Произвольная программа
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
241.55
2
Вероника Яметова
Свердловская область
220.84
3
Дарья Садкова
Москва
210.63
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Второй этап, Казань. Женщины:
- Аделия Петросян — 241,55 балла.
- Вероинка Яметова — 220,84.
- Дарья Садкова — 210,63.
- Софья Важнова — 202,34.
- Камилла Нелюбова — 188,95.
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