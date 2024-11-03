Аделия Петросян исполнила четверной тулуп и тройной аксель в ПП на Гран-при России

Чемпионка России 2023 года, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян в произвольной программе второго этапа Гран-при России в Казани смогла идеально исполнить тройной аксель, четверной тулуп. Ещё на одном тулупе фигуристка сделала бабочку.

Аделия Петросян стала победительницей второго этапа Гран-при России, набрав от судей 241,55 балла. Второй стала Вероника Яметова. Её результат — 220,84 балла. Тройку лидеров замкнула Дарья Садкова (210,63).

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Второй этап, Казань. Женщины: