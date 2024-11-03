Загитова назвала «непрофессионализмом» работу Тарасовой и Гришина на Олимпиаде-2018

Российская фигуристка Алина Загитова назвала непрофессиональными комментарии Татьяны Тарасовой и Александра Гришина на Олимпийских играх 2018 года.

– Ты смотрела своё выступление, как комментировали его западные специалисты и как комментировали у нас? Тебе было обидно, что здесь такие были комментарии? Что не твоей победы ждали.

– Вначале, естественно, это обида, непонимание – почему так? Но потом я начала анализировать, почему так произошло. Это их право.

– Комментатор, видя твои оценки, говорит: нет-нет, этого не может быть.

– Да, это непрофессионализм. Я сейчас это понимаю, но зная, что Женя [Медведева] хорошо с ними общалась, что они давно её знали, всё равно какая-то эмпатия у них была. Личные хорошие отношения, а я никого не знала, я предпочитаю сидеть в номере, ни с кем не общаться. И вот – общаться только с тренерами. Быть в своём мире, — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.